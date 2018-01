Nuovo comune di Spotorno, le minoranze: “Lavori ancora fermi, il sindaco riscuota la fidejussione”

Spotorno. “I lavori per il nuovo municipio sono ancora fermi. Che il sindaco eserciti i propri diritti e riscuota la fidejussione”. E’ questo l’invito rivolto al primo cittadino di Spotorno, Mattia Fiorini, dai consiglieri di minoranza Francesco Bonasera, Marco Rapetti, Matteo Marcenaro e Francesco Riccobene.

In una lettera che i quattro hanno scritto al sindaco si legge: “L’interesse principale degli scriventi gruppi consiliari di minoranza è quello di veder completata un’opera attesa da anni e necessaria alla nostra città. A questo proposito rileviamo infatti come il prossimo 26 gennaio scadrà il termine dei tre anni di proroga concessi alla Pastorino Costruzioni per completare il nuovo comune. Considerato che i fatti dimostrano come nessun nuovo intervento sia stato fatto sull’immobile e la proroga non sia servita, come richiesto, per ultimare il nuovo comune invitiamo in modo deciso il sindaco a procedere ad escutere la fidejussione della Reale Mutua Assicurazione evitando alcun accordo stragiudiziale con la Pastorino Costruzioni Sas”.

“A tal proposito chiediamo pertanto la revoca della delibera di giunta numero 75 del 1 giugno 2017 contenente un ‘atto di indirizzo per la definizione stragiudiziale della vertenza in essere con la Società Pastorino Costruzioni Sas. a seguito della sentenza del Ta Liguria’. Va rilevato infatti come, visto che come ci risulta nessuna nuova garanzia sia stata prestata dalla Pastorino Costruzione Sas, la sentenza del Tar Liguria del 15 dicembre 2016 è in pratica inefficace in quanto il suo disposto prevedeva e citiamo testualmente ‘subordinandosi detto effetto al rinnovo della prestazione della garanzia per tutto il tempo di durata del rapporto’”.

Secondo i rappresentanti di minoranza, il sindaco e la giunta avrebbero già dovuto attivasi “per l’escussione della fidejussione a garanzia del termine dei lavori del nuovo Comune. Fidejussione che l’amministrazione deve pretendere nell’importo di un milione e 470 mila euro così come stabilito dal punto H della nuova convenzione stipulata tra il Comune di Spotorno e la Pastorino Costruzioni Sas in data 30 luglio 2012, cifra che andrà utilizzata per completare l’edificio destinato al nuovo municipio. L’importo sopra evidenziato così come l’immobile nello stato in cui si trova, sono patrimonio della collettività e vanno salvaguardati e pretesi da chi ha assunto impegni con l’amministrazione comunale nel lontano 2007. Patrimonio che non va depauperato con accordi assurdi e non rispettosi del pubblico interesse. Riterremo responsabili sindaco e giunta di ogni iniziativa che pregiudichi l’interesse del Comune di Spotorno ad ottenere quanto stabilito nella precitata convenzione”.