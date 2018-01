Comitato per l’ordine e la sicurezza, Cangiano: “Più espulsioni e operazioni mirate contro lo spaccio ad Albenga”

Albenga. Un ringraziamento alle forze dell’ordine per il grandissimo lavoro svolto finora e una doppia richiesta: effettuare interventi mirati per contrastare lo spaccio di droga e gli altri fenomeni ad esso collegati e mettere in atto espulsioni dal territorio nei confronti di chi viene sorpreso a commettere reati di particolare rilevanza. Sono stati questi i temi al centro della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza tenutosi questa mattina presso la prefettura di Savona alla presenza del prefetto Giorgio Manari, del sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, del comandante della polizia locale Enzo Montan ed i comandanti provinciali di carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza.

“In prima battuta – spiega Cangiamo – abbiamo voluto ringraziare tutti gli esponenti delle varie forze dell’ordine per il grande lavoro svolto quotidianamente sul nostro territorio. Carabinieri, polizia e finanza, insieme alla nostra polizia locale, sono sempre in prima linea per garantire la sicurezza dei nostri concittadini e perciò a loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per quanto fatto finora”.

D’altro canto, il sindaco ed il comandante hanno chiesto interventi più incisivi in particolare nei confronti di uno dei fenomeni più gravi, cioè lo spaccio di sostanze stupefacenti: “Nel corso della riunione è stata espressa la volontà di mettere in atto non solo interventi episodici, ma operazioni e misure a più ampio raggio per cercare di contrastare quello che è un grossissimo problema per Albenga e non solo. Questa condivisione di intenti è estremamente positiva e porterà benefici più che positivi per la nostra città”.

Oltre ad individuare iniziative da mettere in atto per arginare quello che, purtroppo, è un problema non soltanto ingauno, il sindaco Cangiano ha richiesto misure straordinarie di altro genere: “Pur consapevoli delle difficoltà del momento date dal sovraffollamento dei centri di espulsione, chiediamo che le istituzioni mettano in atto interventi di espulsione concreti nei confronti di chi si rende responsabile di reati gravi e danneggiamenti. Purtroppo i fogli di via spesso non hanno grande efficacia. Quest’altra misura, unita alle operazioni di contrasto allo spaccio, possono rappresentare una soluzione importante e un riscontro concreto all’impegno delle forze dell’ordine e alle richieste di maggiore sicurezza che arrivano dai cittadini”.

Al termine dell’incontro, Cangiano ha voluto ringraziare personalmente il prefetto Giorgio Manari che, ormai prossimo alla pensione, si appresa a lasciare Savona: “Ringrazio il prefetto per la disponibilità che ci ha sempre voluto accordare in questi anni di lavoro insieme. Con lui c’è sempre stato un rapporto di grande collaborazione. Poter discutere e confrontarsi con lui su tematiche importanti (e che tuttavia non sono propriamente di competenza dei sindaci) è stato importantissimo”.