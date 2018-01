Il Civ di ponente e “Vivi Borghetto” si uniscono: ecco la nuova associazione dei commercianti

Borghetto Santo Spirito. L’unione fa la forza. E’ in base a questo principio che, in questi giorni, le due associazioni di commercianti di Borghetto Santo Spirito hanno deciso di “fondersi” per dare vita ad una nuova, unica realtà impegnata nell’organizzazione di eventi e manifestazioni per rilanciare il tessuto commerciale e turistico cittadino.

“Fino a poco tempo fa – spiegano i membri del nuovo gruppo – in città esistevano due associazioni di commercianti: l’associazione Vivi Borghetto, nata sei anni fa e costituita dai titolari di attività commerciali della zona di levante, ed il Civ, nato qualche tempo prima e composto da negozianti del centro storico. Dopo anni di manifestazioni e collaborazione, si è deciso di unire le forze e costituire una sola associazione che riunisse tutti i commercianti di Borghetto”.

La nuova “Vivi Borghetto” in versione allargata nasce da una semplice considerazione: “Unendo le forze i costi (sotto tutti i punti di vista) diminuiscono. E si sa: per ogni attività e iniziative occorre un impegno economico. Durante l’anno appena trascorso la collaborazione fra levante e ponente ha dato ottimi risultati. Sicuramente sono migliorabili, ma si è partiti con il piede giusto. Nonostante la crisi e la situazione finanziaria del nostro Comune, la voglia e l’entusiasmo ci sono ed è proprio da lì che si è deciso di partire”.

Una prima riunione del gruppo si è tenuta ieri: “Abbiamo analizzato progetti e proposte, alcuni fattibili, altri tutti da verificare. L’aspetto più importante è proprio questo: abbiamo tante idee. E con l’aiuto dell’amministrazione comunale, con cui c’è un ottimo rapporto, di certo riusciremo a realizzarle. Siamo consapevoli delle nuove normative per la sicurezza e stiamo creando degli eventi tutti nuovi che potranno valorizzare e rendere più attrattiva la nostra cittadina”.

Durante la riunione di ieri si è anche costituito il nuovo direttivo dell’associazione “Vivi Borghetto” Il presidente è Massimo Muriella, il vice presidente Rita Fameli. I consiglieri sono Marina Andreetto, Francesco Andronaco, Fernando Bravo, Raffaele Minerva, Aldo Simonini. Il segretario è Carolina Bongiorni.

“L’intento dell’associazione è sempre lo stesso: portare turisti a Borghetto e farli divertire. Un obiettivo che ora potrà contare sulla voglia e sulla collaborazione di tutti i commercianti. Vogliamo che la nostra città sia unita sotto ogni aspetto. Abbiamo puntato su persone giovani e volenterose che hanno idee ed entusiasmo da vendere e siamo pronti, tutti insieme, a ripartire e risollevare Borghetto”.

Il sindaco Giancarlo Canepa ha commentato: “Voglio esprimere un caloroso in bocca al lupo al nuovo direttivo e a tutti gli associati di Vivi Borghetto. Il sottoscritto e tutta l’amministrazione si mettono a disposizione per traguardare il comune intento di restituire ai borghettini e ai turisti la dimensione turistica che meritano”.