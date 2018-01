Cisano sul Neva, lutto per la scomparsa della storica farmacista Maria Teresa Carrara

Cisano sul Neva. La comunità di Cisano sul Neva si stringe attorno ai famigliari di Maria Teresa Carrara in Peracchi, storica farmacista, scomparsa martedì, all’età di 86 anni, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La donna lascia il marito Pietro, i figli Luisa con Nico, Giovanni e Manuela e i nipoti Silvia e Paolo.

Arrivati a Cisano nel 1961, i coniugi Peracchi hanno fondato la farmacia Carrara, svolgendo con dedizione, competenza e passione, per oltre 50 anni, una professione essenziale per la salute degli abitanti di Cisano e delle vallate limitrofe. Attualmente la farmacia è gestita dai figli Luisa e Giovanni, che hanno raccolto il testimone dai genitori portando avanti un servizio per la collettività con lo stesso spirito morale e professionale.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, a Cisano. I famigliari della donna, inoltre, hanno voluto “ringraziare il reparto di Neurologia del Santa Corona per le amorevoli cure prestate”.