Cisano sul Neva, dopo il crollo del soffitto e del controsoffitto torna aperto l’Unieuro

Cisano sul Neva. Restano ancora le “ferite” all’Unieuro per l’ondata di maltempo che si è abbattuta anche nell’immediato entroterra albenganese la scorsa notte, ma questa mattina il punto vendita di di Cisano sul Neva è tornato regolarmente aperto.

A causa del forte vento e della pioggia intensa, infatti, la struttura, situata in via Benessea, era stata interessata dal crollo di una parte del soffitto e del controsoffitto, che hanno ceduto, con l’acqua che si è riversata “a cascata” all’interno del negozio, senza risparmiare numerosi prodotti di elettronica: per la struttura albenganese danni ingenti.

Fortunatamente al momento del “crollo”, avvenuto poco dopo l’orario di chiusura, nessun cliente era presente all’interno del negozio, ma numerosi oggetti esposti sono rimasti gravemente danneggiati: ieri chiusura obbligata per il punto vendita, con una ditta al lavoro per la messa in sicurezza della struttura, comprese le verifiche tecniche all’impianto elettrico.

Sicuramente Un brutto colpo per il negozio di elettronica di Cisano, proprio nel vivo dei saldi, costretto a fare i conti con i danni alla struttura e molti prodotti danneggiati dalla cascata d’acqua che ha invaso il punto vendita.