Cisano sul Neva, crolla parte di soffitto e controsoffitto: chiusura obbligata per l’Unieuro

Cisano sul Neva. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Riviera e, in modo particolarmente violento ieri sera sul territorio albenganese, ha causato numerosi blackout e sbalzi continui di corrente, ma non solo.

Mentre questa volta la gran parte delle attività e delle aziende ingaune è riuscita a superare brillantemente la minaccia generata da pioggia forte e vento, a patire la sorte peggiore è stato il punto vendita Unieuro di Cisano sul Neva.

Ieri, poco prima dell’orario di chiusura, la pioggia battente he messo a dura prova la struttura situata in via Benessea, creando danni ancora da stimare, ma certo non di lieve entità. A causa della copiosa quantità d’acqua, infatti, una parte del soffitto e del controsoffitto ha ceduto e l’acqua si è riversata “a cascata” all’interno del negozio, senza risparmiare numerosi prodotti di elettronica.

Fortunatamente al momento del “crollo” nessun cliente era più presente all’interno del negozio, ma numerosi oggetti esposti sono rimasti gravemente danneggiati. Chiusura obbligata, dunque, per l’Uniero almeno per la giornata odierna. Direttore e dipendenti sono al momento impegnati nella conta dei danni, mentre un’impresa è stata contattata ed è già al lavoro per riparare il danno e mettere in sicurezza la struttura. Nelle prossime ore, poi, saranno effettuate verifiche anche sullo stato dell’impianto elettrico.

Un brutto colpo per il negozio di elettronica di Cisano, inferto dal maltempo proprio nel vivo dei saldi. Proprio per questo, dal punto vendita di via Benessea hanno fatto sapere che “le operazioni di ripristino procedono celermente e che domattina il punto vendita sarà riaperto, anche se la speranza (seppur minima) è quella di riaprire in extremis già questo pomeriggio”.