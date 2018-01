Ciclismo: conto alla rovescia per il Trofeo Laigueglia

Laigueglia. L’appuntamento con domenica 11 febbraio si sta avvicinando a grandi passi e a Laigueglia fervono i preparativi in vista della gara d’apertura del calendario italiano che, tra poco di un mese appunto, andrà in scena con la sua cinquantacinquesima edizione.

Classica dalla storia nobile, il Trofeo Laigueglia da sempre rappresenta uno dei punti di riferimento dell’attività ciclistica italiana, un momento particolarmente atteso dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

Nel corso degli ultimi anni la gara organizzata dal Comune di Laigueglia, con in testa il sindaco Franco Maglione, con la regia tecnica del Gruppo Sportivo Emilia, grazie alla promozione dall’Unione Ciclistica Internazionale in classe Hors Catégorie ha riconquistato un alto livello tecnico e anche quest’anno si proporrà con una serie di elementi di particolare interesse.

In attesa della presentazione ufficiale (la data sarà comunicata a giorni) è arrivata la conferma che le fasi finali del Trofeo Laigueglia 2018 saranno trasmesse in diretta televisiva sia in Italia che all’estero e ad oggi sono già 23 le squadre iscritte (tra queste anche alcuni World Teams di primo piano) che garantiscono già il numero minimo di 150 partenti richiesto per le gare di classe HC.