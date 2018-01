Chinotto in tour da Milano a New York: una delle eccellenze savonesi si fa conoscere

Savona. Il Chinotto di Savona rappresenta un’eccellenza in continua evoluzione, un piccolo agrume che viene da lontano, con un passato antico e prestigioso ed un presente originale e creativo. Milano e New York sono le prossime tappe dove sarà celebrata la storia ed il gusto di Savona.

Il chinotto di Savona sarà infatti ospite in due grandi manifestazioni: il salone degli stili di vita che apre oggi fino al 29 gennaio e “Linea Pelle New York” dove saranno presentate le novità primavera estate della moda e dell’artigianato italiano (uno dei più attesi eventi Fashion della Grande Mela, nel cuore di Manhattan, il 31 gennaio e il 1°febbraio).

Presso Homi Milano, ci saranno appuntamenti golosi per la presentazione e degustazione del Chinotto di Savona presso l’area Beauty Style (Stand L01 M08 Padiglione 3 al confine con il Padiglione 1), ma anche un aperitipico con degustazione olfattiva a base di Chinotto di Savona.

Per quanto riguarda l’evento nel cuore di Manhattan dedicato alle eccellenze del Made in Italy ci sarà un “Aperitivo Italiano Time”, un gustoso appuntamento per inaugurare “Linea Pelle New York” dove saranno presentate le novità primavera estate della moda e dell’artigianato italiano ed il chinotto di Savona sarà protagonista insieme a grandi aziende che rappresentano le migliori eccellenze del gusto italiano.

Le iniziative sono promosse dall Chinotto nella Rete, che rappresenta un pool di aziende accomunate dall’amore per questo agrume, presidio Slow Food, e dalla passione per il nostro territorio.

“L’obiettivo principale della rete è quello di promuovere il Territorio ligure e tutte le sue eccellenze, seguendo il fil rouge del chinotto, grazie alla popolarità ed alla simpatia, che questo prezioso frutto riscuote sia nei confronti del pubblico più giovane che di quello più maturo. Le famose e ricercate bibite di Lurisia, la birra artigianale e la focaccia al Chinotto dello Chef Marco Fiore, i liquori e le marmellate dei Sapori dell’Arca, il delizioso nettare di Fornaro Luana, gli inebrianti profumi e cosmetici by Abaton e tante altre delizie insieme a curiosità, storia, arte e cultura, un universo di gusto e raffinatezza che trasforma il Chinotto di Savona nell’affascinante ‘ambasciatore delle eccellenze del nostro territorio'” spiegano dalla Rete.