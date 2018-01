Savona. Non riesce il colpaccio alle ragazze della presidentessa Oggero sul campo della prima della classe, la Use Scotti Rosa Empoli.

Dopo una partita comunque combattuta, le biancoverdi devono infatti cedere i 2 punti alle toscane e restare a quota 14 in classifica, ad occupare in solitaria la decima posizione.

Il primo canestro della gara è delle savonesi, ma le toscane reagiscono forte e su due canestri subiscono anche fallo per un gioco da tre punti che le porta subito in vantaggio. Il gioco delle liguri è un po’ macchinoso ma soprattutto piuttosto deficitario in fase realizzativa.

Le padrone di casa ne approfittano e a metà frazione si portano sul più 12 (16 a 4) con le ragazze di coach Pollari che fanno fatica a contenere le incursioni avversarie, in particolar modo della lunga Pochobradska, e recuperano pochi rimbalzi. Il primo quarto finisce sul 24-10.

Anche il primo canestro della seconda frazione è di marca biancoverde e le savonesi appaiono subito più solide e concrete. Le ospiti sbagliano tre facili conclusioni in contropiede ma anche le empolesi non sembrano trovare più la via del canestro. A 3′ di gioco è break di 6-0 le ospiti (24-16), poi una bomba di Zanetti le porta a meno 5.

Il primo canestro delle toscane arriva a 4’50” dal termine della frazione. Con un canestro di Sansalone con fallo e libero segnato le biancoverdi si riportano a meno 4, ma gli ultimi due minuti di sbandamento permettono alle biancorosse di riallungare e si va negli spogliatoi col punteggio di 37-28.

Al rientro dall’intervallo lungo sono le toscane a segnare per prime, ma le ragazze condotte da Pollari rispondono con una bomba di Penz. Le savonesi, però, perdono un po’ il filo del gioco e le padrone di casa ne approfittano ed allungano ulteriormente portandosi a metà quarto sul 50-33. La frazione si chiude con una bomba di Lucchesini sulla sirena che decreta il 55-35 di fine terzo quarto, massimo distacco dell’incontro.

L’ultimo quarto vede ancora Savona come prima realizzatrice e questa volta è Guilavogui a bucare la retina. Le biancoverdi lottano ma non trovano continuità. Il divario rimane pressoché costante, le liguri non mollano, ma sono oramai consce di dover tornare a casa col referto giallo.

Pollari manda in campo anche le giovani: Roncallo trova anche i 2 punti e per Irgher c’è l’esordio in Serie A2. Le padrone di casa gestiscono gli ultimi minuti e la gara finisce sul 68 a 53.

Per la Cestistica una discreta prova, nonostante le basse percentuali al tiro; da segnalare inoltre la vittoria di due quarti su quattro: il secondo per 18-13 ed il quarto con lo stesso punteggio.

Ora le savonesi sono attese da un’altra difficile gara, dove affronteranno la seconda forza del campionato, quel San Giovanni Valdarno che potrà schierare la fresca ex Skiadopoulou, che in queste prime gare con le toscane ha trovato poco spazio e pochi punti, e l’altra ex Moretti.

Non sarà facile ma senza dubbio ancora una volta le biancoverdi scenderanno in campo mettendocela tutta. Palla a due domenica 4 febbraio alle ore 18 al PalaPagnini di Savona.

Il tabellino:

Use Scotti Rosa Empoli – Cestistica Savonese 68-53

(Parziali: 24-10, 37-28, 55-35)

Use Scotti Rosa Empoli: Pochobradska 18, Narviciute 11, Brunelli 10, Calamai 9, Chiabotto 7, Rosellini 5, Lucchesini 3, Manetti 3, Francalanci 2, Malquori, Gimignani, Bastianoni. All. Cioni, ass. Ferradini e Giusti.

Cestistica Savonese: Zanetti 23, Penz 10, Guilavogui 5, Villa 4, Tosi 4, Sansalone 3, Roncallo 2, Bianconi 2, Aleo, Irgher. All. Pollari, ass. Napoli.

Arbitri: Mura (Cagliari) e Farneti (Quartu Sant’Elena).