Savona. Con un’altra eccellente prestazione corale di squadra le ragazze della Cestistica Savonese espugnano il campo di Umbertide, al termine di una partita dai due volti, e raggiungono la settima posizione in classifica a quota 14 punti in condivisione con altre tre squadre, Orvieto, Campobasso e Faenza.

Inizio pasticciato per entrambe le compagini che fanno fatica a trovare la via del canestro e mostrano un gioco arruffato e frenetico. Sono poi le savonesi a muovere per prime il punteggio dopo 4 minuti di gioco e si portano a metà quarto sul 7 a 0. Il primo canestro delle padrone di casa arriva a 4’53”. Le liguri concedono qualche penetrazione di troppo ma il quarto si chiude sul punteggio di 19 a 13 in loro favore.

La seconda frazione è molto combattuta. Le savonesi perdono qualche pallone di troppo e nelle conclusioni sono meno precise. A 2’43” dal termine della frazione avviene il sorpasso delle umbre con le ragazze di coach Pollari che riescono a smuovere il punteggio solo dalla linea della carità e con un tiro di Zanetti. Si arriva a metà gara sul 35 a 30 per le padrone di casa.

Al rientro dall’intervallo lungo le savonesi appaiono ancora poco concentrate: non riescono a trovare la via del canestro e restano a galla solamente grazie agli errori avversari. Le umbre sembrano più determinate e il punteggio di fine quarto recita 50 a 43, ma le biancoverdi non sono dome.

Nell’ultima frazione di gioco avviene la riscossa della ragazze della presidentessa Oggero. Sul meno 10 le savonesi ingranano la marcia: recuperano punti su punti e, con una bomba di capitan Aleo prima e due liberi di Sansalone poco dopo, a 3’40″ dal termine dell’incontro agguantano il pareggio.

Gli ultimi minuti sono di tensione estrema e la palla pesa tantissimo. Il gioco si fa duro e le savonesi si trovano più volte ai liberi dove sono glaciali nonostante il tifo avversario. Le biancoverdi son precise e determinate e a 2’24” ritornano in vantaggio. Da qui in poi non mollano più, per un crescendo finale che le porta al più 10, scarto con cui si conclude l’incontro.

Sugli scudi Zanetti che realizza ben 26 punti ed è una vera spina nel fianco delle umbre, seguita da una Penz in gran spolvero autrice di 17 punti.

Da segnalare però un’immensa prova da parte di tutta la squadra che ha saputo anche nei momenti più difficili ritrovare la concentrazione mettendo in campo un cuore gigante: Villa, Guilavogui e Bianconi sfruttano l’opportunità di avere un minutaggio maggiore e non si fanno trovare impreparate; Sansalone dà finalmente il suo contributo in chiave realizzativa ed è un mastino in difesa; Tosi, nonostante i cinque falli commessi, dà il suo apporto sia sotto le plance che con i suoi 7 punti; Aleo organizza il gioco e suona la carica da vera leader; le giovani Roncallo ed Ambrosi danno il loro contributo incitando le proprie compagne per tutti i 40 minuti. Un vero coro biancoverde!

Prossimo impegno domenica 21 gennaio al PalaPagnini di Savona per la prima gara di ritorno contro di Civitanova Marche, sesta in classifica.

Le savonesi vorranno vendicare la sconfitta subita in terra marchigiana dove, dopo un clamoroso 20-0 per le padrone di casa, provarono la rimonta ma alla fine dovettero cedere per 10 lunghezze.

Palla a due alle ore 18 per una gara nella quale le biancoverdi cercheranno di proseguire la striscia positiva iniziata con nuovo anno.

Il tabellino:

Pallacanestro Umbertide – Cestistica Savonese 62-72

(Parziali: 13-19; 35-30; 50-43)

Pallacanestro Umbertide: Giudice 17, Dettori 14, Mandic 10, Landi 7, Fusco 6, Paolocci 5, Meschi 3, Cutrupi, Zucchini, Catalino, Conti ne. All. Alessandro Contu, ass. Francesco Posti.

Cestistica Savonese: Zanetti 26, Penz 17, Sansalone 8, Aleo 7, Tosi 7 Villa 4, Bianconi 2, Guilavogui 1, Ambrosi ne, Roncallo ne. All. Vito Pollari, ass. allenatore: Ilaria Napoli.

Arbitri: Pietro Rodia (Avellino) e Nicola Tamarro (Montecorice).