Cerialese stroncato a 35 anni da un malore improvviso

Ceriale. Un malore improvviso, probabilmente di natura cardiaca, ha stroncato la sera di Capodanno un trentacinquenne di Ceriale, Marco Parodi.

L’uomo si trovava in un ristorante di Acqui Terme per festeggiare l’ultimo dell’anno in compagnia della moglie ed alcuni amici quando non si è sentito bene. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo per Marco Parodi non c’è stato nulla da fare.

L’uomo abitava appunto a Ceriale con la moglie Maira (con la quale si era sposato nel 2016). La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità.