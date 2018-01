Ceriale, un consigliere comunale e un vigile ripuliscono la spiaggia libera

Ceriale. Un vigile ed un consigliere comunale “uniti” per la pulizia delle spiagge libere. E’ successo questa mattina a Ceriale, quando il capogruppo della lista civica “Voi” Luigi Giordano e Franco Villa (agente della polizia municipale preposto all’area ambientale) si sono attivati per “rendere decente e priva di plastica tutta la riva della spiaggia che va dall’ex hotel Torelli alla famosa passerella per Borghetto”.

Giordano e Villa hanno si sono attivati dopo la richiesta presentata da Giordano all’ufficio demanio del Comune: “Tramite Sergio Quagliata ci siamo rivolti alla cooperativa Arcadia (che gestisce il servizio di pulizia spiagge libere) la quale ha risposto che non è di propria competenza la pulizia spiagge libere”.

Da qui la decisione di Giordano e Villa di attivarsi: “Abbiamo lavorato in perfetta sintonia e collaborazione per cercare di rendere questa zona di Ceriale un luogo pulito e decoroso. Il nostro gesto non va interpretato come una sovrapposizione al lavoro di chi viene pagato per questo genere di intervento, ma come un atto di sensibilità verso l’ambiente e verso i cittadini residenti e turisti”.

“Dopo questa operazione – prosegue Giordano – seguirà un’approfondita analisi delle responsabilità di chi deve o non deve fare certi lavori. Non possiamo permettere che le convenzioni stipulate con i privati poi non vengano rispettate. Ciò rende tutto inutile e gravoso per il Comune. La prossima amministrazione avrà da fare molto in questa direzione. Più volte certe cooperative non hanno lavorato come prevedeva il contratto. Il volontariato è una gran bella cosa, ma volontariato significa fare le cose per gli altri quando lo Stato è carente, non lavorare al posto di chi è pagato”.