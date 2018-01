Ceriale. In una piacevole serata, dal clima particolarmente mite, venerdì 5 gennaio ha avuto luogo La Befana vien di corsa, manifestazione organizzata dall’Atletica Ceriale San Giorgio, con partenza e arrivo in piazza della Vittoria, riproposta quest’anno dopo il successo della “edizione zero” dello scorso anno. Dalle ore 18,30 più di cinquanta partecipanti travestiti da Befana hanno corso per le vie cittadine.

I vincitori della prima edizione sono stati Silvio Braida (GSD Valtanaro) e Elisa Bronda (Alassio) nella categoria Adulti, Nicolò Parodi (Atletica Ceriale) ed Elisa Pantani (Atletica Ceriale) nella categoria Medie, Davide Capetta (Atletica Alba) ed Eleonora Boeri (Atletica Ceriale) nella categoria Elementari.

Il premio Befanone 2018 (miglior maschera) è stato assegnato a Sandro Putetto (Podistica Caramagna). Raffaella Mo e Sara Carlevaro sono state premiate come le più belle befane.

I podi assoluti sono stati i seguenti: 1° Silvio Braida (GSD Valtanaro) 2° Andrea Verna (Atletica Ceriale) 3° Mirko Ferrando (Atletica Ceriale) tra i maschi; 1ª Elisa Bronda (Alassio) 2ª Alice Bico (Trionfo Ligure) 3ª Sabrina Barbieri (Atletica Ceriale) tra le femmine. Tutti gli altri concorrenti sono stati classificati pari merito, trattandosi di gara non competitiva. Numerosi atleti di buon livello si sono presentati al via. Cioccolata calda, caramelle e dolci nel ristoro finale.

Hanno partecipato anche Andrea Verderame (Atletica Run Finale), Samir Ait (Atletica Ceriale), Nicolò Reghin (Atletica Ceriale), Marco Launo (Cambiaso Risso), Gianluca Bico (Atletica Ceriale), Stefano Gillardo (Atletica Gillardo), Massimo Fois (Avis Pavia), Angelo Braga (Avis Pavia), Sara Zoccola (ATA Acqui Terme), Giovanni Nolasco (Atletica Gillardo), Sara Giacobbe (Atletica Gillardo), Luciano Araldo (Atletica Gillardo), Adina Navradi (Atletica Ceriale), Domenico Boeri (Atletica Ceriale), Anastasio Ziliani (Atletica Ceriale), Simone Delmonte (Runners Loano), Claudia Cazzola (Acqui Terme), Giampaolo Casati (Rho), Roberta Olivero (Torino), Sandro Putetto (Podistica Caramagna), Maya Rosso (Atletica Ceriale), Adriano Maya (Atletica Gillardo), Agostino Parodi (Atletica Ceriale), Edoardo Putetto (Podistica Caramagna), Serena Bevilacqua (Atletica Run Finale), Sofia Rosso (Atletica Gillardo), Lucia Capetta (Neive), Luca Alessandri (Genova), Anna Priozzo (Pietra Ligure), Ginevra Schina (Cigliano), Viola Tornavacca (Cigliano), Caterina Biava (Cigliano), Filippo Biava (Cigliano), Elena Cusato (Atletica Ceriale), Mruan Ait (Atletica Ceriale), Pietro Bergero (Atletica Ceriale) Davide Boeri (Atletica Ceriale), Veronica Parodi (Atletica Ceriale), Giulio Barbieri (Atletica Ceriale), Hanan Ait (Atletica Ceriale).