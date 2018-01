Ceriale, lunedì l’ultimo saluto a Marco Parodi

Ceriale. Sarà dato lunedì pomeriggio, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio di Ceriale, l’ultimo saluto a Marco Parodi, il trentacinquenne stroncato la sera di Capodanno da un malore improvviso.

Una tragedia che aveva scosso profondamente la famiglia dell’uomo, ma anche l’intera comunità di Ceriale, dove Marco abitava ed era molto conosciuto e stimato.

Parodi si è sentito male all’improvviso mentre con la moglie ed alcuni amici stava cenando in un ristorante di Acqui Terme. I soccorsi erano stati immediati, ma purtroppo per lui non c’era stato nulla da fare (a stroncarlo è stato un arresto cardio-circolatorio).

In attesa dei funerali, questa sera (sabato 6 gennaio), alle 19, sarà recitato il rosario nella chiesa di San Rocco.