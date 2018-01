Ceriale, Giordano all’attacco: “Il passaggio pedonale di via Roma presenta numerose criticità”

Ceriale. “Il passaggio pedonale di via Roma, sotto i “nicchioni” della ferrovia, che congiunge anche via Fontana, è ancora praticamente chiuso”.

È questa l’accusa del consigliere di minoranza Luigi Giordano, che si è scagliato contro i ritardi nei lavori di pavimentazione del passaggio pedonale di via Roma, che hanno subito alcuni intoppi nel corso del tempo.

“Mesi fa, – ha proseguito Giordano, – erano cominciati i lavori di pavimentazione fatti da un privato come oneri di urbanizzazione, e fin qua niente di male, anzi, lavoro utile che va a inserirsi in un contesto architettonico uniforme e utile per i pedoni. L’ufficio tecnico per il momento non ha nessuna intenzione di prendere in carico questo lavoro, perché presenta delle forti criticità, quali lo scorrimento delle acque e grosse pozzanghere per aver sbagliato le pendenze”.

“Appena piove un pochino si allaga con il pericolo di creare danni ai garage laterali. Tutto è ancora fermo: i residenti si domandano come mai, sebbene i lavori si siano conclusi già da tempo, bisogna aspettare ancora. Non capisco perché non si dia un termine perentorio al responsabile dei lavori. E’ stato fatto un lavoro grossolano pensando solo a saldare il debito con il Comune. Il Comune non può e non deve rimanere sotto scacco di un privato che se ne frega, deve intervenire imponendo dei tempi. Abbiamo l’urgenza di riaprire il cancello di via Fontana e l’urgenza di ripristinare la pavimentazione: 40mila euro non sono quisquilie”.