Ceriale, blocca il traffico sull’Aurelia e si scaglia contro gli agenti della stradale: arrestato

Ceriale. Ha tentato di fermate i veicoli in transito sulla via Aurelia gettandosi in strada e buttando la sua bicicletta sulla carreggiata, con grave rischio per gli automobilisti in transito. E’ successo questa mattina a Ceriale, protagonista un cittadino straniero, un marocchino, in evidente stato di alterazione probabilmente per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti.

L’uomo, davanti al supermercato Mercató a Ceriale, ha iniziato il suo pericoloso “show”, ma è stato bloccato dal pronto intervento della polizia stradale allertata da molti passanti e cittadini increduli per l’azione dello straniero.

Una volta sul posto le pattuglie della polizia stradale hanno tentato di bloccare l’uomo, in stato di forte alterazione e con atteggiamenti violenti. Infatti, lo straniero si è scagliato anche contro gli agenti che a fatica sono riusciti a fermarlo e immobilizzarlo. A supporto della stradale sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ceriale.

L’uomo è stato così arrestato per i reati di violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Ora si trova ricoverato presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato portato per gli opportuni accertamenti medici in relazione alla sua condizione psico-fisica.