A Celle torna la festa di San Sebastiano

Celle Ligure. Dopo il grande successo degli scorsi anni, torna domenica 28 gennaio la quinta edizione della Festa di San Sebastiano, che coinvolgerà la suggestiva zona di ponente del centro storico, fra piazza Costa e piazza San Sebastiano.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Çele Nautica e dal Consorzio Promotur, in collaborazione con gli esercizi commerciali della zona, la Banda Musicale G. & L. Mordeglia, l’Associazione Volontari Protezione Civile Tonino Mordeglia, l’ASD Centro Atletica Celle e con il patrocinio del Comune di Celle Ligure. Sarà l’occasione per scoprire qualcosa sulla storia di Celle, in quel rione infatti sorgeva la chiesetta di San Sebastiano, costruita nel XVI secolo come atto votivo in onore del Santo e fortemente voluta dalla popolazione scampata alla peste, che affliggeva la Liguria in quel periodo. Nel 1931, per l’esecuzione di opere pubbliche, la chiesetta purtroppo fu demolita.

A partire dalle ore 10 il lungomare Colombo si animerà con stand e banchi colorati, che ospiteranno oggetti artigianali, frutto dell’ingegno e dell’abilità di mani sapienti: si potranno ammirare ed acquistare prodotti realizzati in paste sintetiche o con materiali di riciclo, oggetti in legno e ceramica, accessori in pelle, stoffa e lana, lavori ai ferri o all’uncinetto, bijoux, senza dimenticare il cucito creativo, il découpage e il cartonaggio, insomma mille prodotti nati esclusivamente dalla passione per il lavoro manuale e dall’amore per l’artigianato! Dalla mattina l’Associazione Come una Volta farà divertire i bambini con i giochi antichi e per la gioia di tutti giochi gonfiabili sul lungomare Colombo.

Il clou della manifestazione sarà al pomeriggio: alle ore 14.30 l’appuntamento è presso il Municipio, per la partenza della sfilata della Banda Musicale G. & L. Mordeglia, che si concluderà in piazza San Sebastiano. Alle ore 15 un momento religioso, con il suono della campana originale, ora conservata nella Parrocchia di San Michele e portata sul posto per l’occasione e la lettura della preghiera dei Vigili Urbani.

Sempre alle 15, due attività per i bambini: una lettura con kamishibai di “La fattoria delle mollette”, con laboratorio di autocostruzione di un animaletto con mollette di legno, a cura di Barbara Cerutti e sulla spiaggia Gioca l’Atletica, percorso ludico-motorio, in compagnia del Centro Atletica Celle. Al termine della preghiera, a partire dalle ore 15.30, l’Associazione Çele Nautica distribuirà squisite frittelle e per tutto il pomeriggio si potranno degustare specialità gastronomiche, preparate da bar e ristoranti della zona. Alle ore 15.30, intorno alla campana, in piazza San Sebastiano, anche il concerto del Coro Alpino Monte Greppino. Alle ore 16.30 comincerà la proiezione di immagini di Celle Ligure, a cura di Marco Ferrando e Fiorenzo Rosa.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rimandata a domenica 4 febbraio.