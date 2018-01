Celle Ligure piange la scomparsa di Giorgia Damonte, si è spenta a soli 16 anni

Celle Ligure. Oggi è il compleanno di Giorgia ma lei, ieri sera, è diventata un angelo ed è volata in cielo. I suoi amici, nonostante fosse ricoverata, la aspettavano, volevano anche quest’anno fare una festa per i suoi sedici anni. Giorgia Damonte si è spenta all’ospedale Gaslini di Genova dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia, con coraggio, con la sua arma più potente: quel sorriso che tutti porteranno sempre nel cuore.

A Celle Ligure c’è un’intera comunità che soffre, un paese chiuso nel dolore e nella commozione per la brutta notizia.

Lei, figlia di noti commercianti cellesi nel settore alimentare, ragazzina solare, generosa, non si tirava mai indietro. “Gogga”, la scorsa estate, insieme ai suoi amici, aveva fatto volontariato alla Sagra dell’Avis felice di rendersi utile.

Lascia una famiglia che, fino all’ultimo istante,le è stata accanto, pronta a realizzare qualsiasi sogno di Giorgia, indimenticabile, splendida principessa. Ad esprimere il cordoglio da parte di tutta Celle Ligure il sindaco Renato Zunino: “Alcune volte e’ molto difficile esprimersi e lo e’ per me di fronte alla notizia che Giorgia non c’e’ più. Sono amico da sempre dei genitori e non so’ cosa dire per la perdita. Giorgia e’ stata in questi anni una guerriera e i suoi genitori e tutta la famiglia e’ stata vicino a lei. Ciao Giorgia”.

Questo pomeriggio alle 15 arriverà nella Parrocchia di San Michele dove questa sera alle 21 sarà recitato il Rosario e domattina alle 10 celebrato il funerale.