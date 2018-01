Celle Ligure, anziano trovato morto in casa dalla figlia

Celle Ligure. E’ stata la figlia a scoprire il corpo senza vita dell’anziano padre, trovata nella sua abitazione riverso in una pozza di sangue. La tragica scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, in un appartamento di Celle Ligure, in via XXV Aprile. La donna, che non stava più avendo notizie del papà, si è recata nell’alloggio, trovando il corpo senza vita dell’uomo.

Immediata è scattata la richiesta di intervento a sanitari e forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle Ligure, l’automedica del 118 e i carabinieri. Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione per l’anziano non c’era già più nulla da fare, era già deceduto.

Secondo quanto appreso sull’accaduto, l’anziano sarebbe stato vittima di un malore che avrebbe provocato la caduta a terra e il trauma alla testa, risultato fatale. Sul decesso dell’uomo sono ancora in corso accertamenti.