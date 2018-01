Quiliano. Tra Quiliano & Valleggia e Veloce era in ballo, oltre al risultato, anche la voglia di vincere il derby.

Veloce testa di serie della classifica, Quiliano che occupa il nono posto.

Agli ordini del signor Fanciullacci della sezione di Savona, le due compagini hanno dato vita ad una gara entusiasmante.

Gli ospiti iniziano con l’interruttore su off per i primi trenta minuti e il Quiliano nelle uniche due occasioni avute, a causa di errori difensivi assurdi, capitalizza e gonfia per due volte la rete del numero 1 Cerone.

La Veloce di mister Gerundo apre gli occhi dopo questo uno-due e comincia a macinare gioco; al 34° è il capitano Guerra che di testa finalizza un calcio di punizione dal limite.

Nella ripresa gli ospiti scendono in campo con la consapevolezza di poter pareggiare e magari fare il colpaccio. Quiliano impaurito, si chiude a riccio lasciando davanti il solo numero 9 Marouf, che poco può fare venendo subito raddoppiato dai difensori ospiti.

Devono però passare quasi 40 minuti di assedio velociano, affinché il nuovo entrato Palomba realizzi un gollasso in rovesciata con palla nel sette.

Finisce così, nonostante i cinque minuti di recupero, con Quiliano & Valleggia e Veloce che si dividono la posta in palio.

Direzione di gara del signor Fanciullacci, voto 7.

S.B.