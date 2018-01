Cairo Montenotte. L’andata del girone A di Prima Categoria è terminata. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia è campione d’inverno con un punto di vantaggio sulla Veloce; possibile terzo incomodo per il successo finale è il Celle Ligure, che si trova a 5 lunghezze dalla vetta. Le altre sono ampiamente staccate.

La capolista si è imposta per 2 a 1 sul campo del Bordighera Sant’Ampelio. A segno per i biancorossi Cardinale nel primo tempo e Casellato nel finale di gara; nel recupero locali in gol con Vecchiotti.

Quarta vittoria consecutiva per la Veloce, cui sembra aver giovato il passo falso con l’Aurora: i granata hanno ritrovato determinazione e convinzione. La formazione guidata da Mario Gerundo ha battuto a domicilio la Dianese e Golfo per 4 a 1. Granata in vantaggio con Vejseli su rigore, cui ha risposto Colli. Nel secondo tempo Ferrotti ha riportato in vantaggio i savonesi che poi, con i locali in dieci per un cartellino rosso, hanno messo al sicuro il risultato con le reti di Colombino e Fanelli.

Il Celle Ligure è stato fermato sul pari dalla matricola Aurora. A Cairo è finita con 2 reti per parte. I gialloneri sono andati al riposo in vantaggio di un gol, segnato da Pesce. Nel secondo tempo Sofia ha pareggiato i conti e poco dopo ha portato avanti gli ospiti trasformando un penalty guadagnato da Orcino. Ad una decina di minuti dal termine l’undici allenato da Henry Carnesecchi ha ristabilito la parità andando a segno ancora con Pesce.

La quarta, la quinta e la sesta in classifica sono state tutte sconfitte a domicilio. La Letimbro è stata battuta al Santuario per 1 a 0 dal Quiliano & Valleggia. I biancorossoviola hanno così mantenuto inviolata per la terza partita di fila la porta difesa da Cambone; il gol segnato da Velez Romero nel secondo tempo ha permesso alla formazione di mister Enrico Ferraro di centrare il terzo risultato utile di fila.

Quarto successo consecutivo per il Pontelungo, che è stato capace di fare bottino pieno sul difficile campo di Santo Stefano al Mare. La truppa condotta da Fabio Zanardini ha prevalso per 1 a 0 sulla San Stevese grazie alle rete realizzata da Rossignolo poco prima dell’intervallo.

I granata albenganesi proseguono la loro scalata affiancati allo Speranza, che è anch’esso alla quarta vittoria di fila. La formazione di mister Ermanno Frumento ha espugnato il campo dell’Altarese per 4 a 2. I rossoverdi sono andati a segno con Bardhi e Cham, chiudendo il primo tempo sul doppio vantaggio, e nella ripresa con Damonte su rigore e Giguet. Per i valbormidesi reti di Costa e Siri.

Dopo tre sconfitte consecutive torna a far punti il Sassello, che ha pareggiato 1 a 1 con il San Bartolomeo, l’unica compagine che lo segue in classifica. Vantaggio dei biancoblù con Kaba; gli ospiti, andati al riposo sotto di un gol e di un uomo per un’espulsione, hanno trovato il pari nel secondo tempo con Gjerga.

In questa stagione l’impressione è che ci sia il rischio che non vengano giocati i playout. Le tre maggiori indiziate alla retrocessione, infatti, si stanno già staccando sul fondo. La terza pericolante è il Sanremo 80, battuto 2 a 0 a Camporosso. Un gol per tempo per i rossoblù, firmati da Grifo e Caccamo.