Varazze. Otto calciatori, due allenatori, un dirigente e una società sono stati puniti questa settimana dal giudice sportivo.

Mattia Arcuri (Prato) è stato squalificato per quattro gare “perché, alla notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, non usciva dal terreno di gioco, recandosi presso la propria panchina e,solo dopo la richiesta del direttore di gara, usciva dal terreno di gioco. Al termine della gara, rientrava indebitamente sul terreno di gioco, proferendo ripetute frasi blasfeme verso il direttore di gara e la classe arbitrale”.

Roberto Magri (Voltri 87) dovrà saltare le prossime due partite.

Una giornata di squalifica per Emanuele De Vincenzo, Gabriele Lazzari, Guido Daniel Giuggoloni (Via dell’Acciaio), Francesco Biggi (San Gottardo), Sharuz Maghamifar (Bogliasco), Massimo Pittaluga (Vecchiaudace Campomorone).

Gli allenatori Claudio Gaetano Napolitano (Ravecca) e Giuseppe Catania (Stella Sestrese) sono stati squalificati per una gara.

Bruno Crispoldi, dirigente della Stella Sestrese, è stato inibito fino all’1 febbraio.

Ammenda di 175 euro al Prato “per l’accensione da parte dei propri sostenitori di due fumogeni. Al termine della gara, gli stessi sostenitori ingiuriavano il direttore di gara e bestemmiavano al suo indirizzo”.

La classifica marcatori dopo 16 giornate:

12 reti: Gesi (Via dell’Acciaio), Carrubba (Sampierdarenese).

11 reti: Draghici (Vecchiaudace Campomorone).

10 reti: Veroni (Bogliasco), M. Mori (Varazze Don Bosco).

9 reti: Prestanizzi (San Gottardo).

8 reti: N. Rossetti (Isolese).

7 reti: Casanova (Vecchiaudace Campomorone), Rattini (Bogliasco), Romei (San Gottardo).

6 reti: Paini (Varazze Don Bosco), Picasso (Caperanese), Colella (Via dell’Acciaio), Leto (Isolese), Angella (Sciarborasca).

5 reti: M. Casu (Stella Sestrese), Soracase (Calvarese), Levaggi (Caperanese), Sangineto (Voltri 87).

4 reti: De Ferrari (Bogliasco), Lamuedra (San Gottardo), Flori (Vecchiaudace Campomorone), Messina, Giuri (Sampierdarenese), Galasso (Sciarborasca), Aufiero (Stella Sestrese), Loero (Caperanese), Rizza (Voltri 87).

3 reti: Perrone (Varazze Don Bosco), Garetto (Varazze Don Bosco), D’Elia, Crosetti (Bogliasco), De Vincenzo, Tacchino (Via dell’Acciaio), Assalino, Picasso (Caperanese), Zamana (Prato), Comberiati, Taravella (Ca de Rissi San Gottardo), D. Ferrando (Stella Sestrese), Ventura (Ravecca), Remorino, Prestia (Isolese), Favali (San Gottardo), Piazze (Calvarese).

2 reti: Zecca, Colombi (Varazze Don Bosco), Aiello, Bruzzese (Sciarborasca), Bosio (Via dell’Acciaio), Barone, Lodi, Traverso (San Gottardo), Bianchi, Machado, Gaggero (Voltri 87), Ballabene, A. Moreno (Ca de Rissi San Gottardo), Parisi (Stella Sestrese), Ciliberti, Bettalli, Spinetti (Bogliasco), S. Malatesta, Benati, Porro (Calvarese), A. Cogozzo, Imporzani, Rolandelli, Turcato, Sambuceti (Caperanese), Nocera, Seminara, Amirante (Isolese), Puggioni, Fotea, Lucà, Fasciolo, Maffia (Prato), Rossi, Gallo, Bianchi (Sampierdarenese).

1 rete: Fancello, Aiello (Sciarborasca), Magri, Rittore, Fedri, Pedemonte, Di Cera (Voltri 87), Hoti, Faraci, A. Marcenaro, Mascia, Amato, Giampieri (Begato Calcio), L. Della Giovanna, Adinolfi, Tabiolati, Arcuri (Prato), Nassano, Ara, Musante, Muzio (Calvarese), Morani, Lupi, Rizqaoui, Ratto (Sampierdarenese), Mai, E. Papatola, Ruiz, Machuca Bravo, De Vecchis (Ravecca), Moretti, Capitelli, Malinconico (Bogliasco), Favali, Biggi, Mazzolla (San Gottardo), Pittaluga, Oneto, D’Errico, Muratore, Pastorino, Arrache, De Montis (Vecchiaudace Campomorone), Guzzo, Biello, Musiari (Via dell’Acciaio), Verardo, Stornello, F. Mori (Stella Sestrese), Barbieri, Greco, Keita, Cavallaro, Cosentino, Ferrari (Ca de Rissi San Gottardo), M. Savaia, Pietra, Porcella, Maisano (Isolese), Piccardo, Kepi, Gagliardi, Morando, Cerminara, G. Maralino (Varazze Don Bosco).

Autoreti: Pittaluga (pro Voltri 87), Maghamifar, Castelli (pro Ca de Rissi San Gottardo), Maggiora (pro San Gottardo).