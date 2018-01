Case vacanze, il Comune di Borghetto contro l’abusivismo turistico: al via la campagna informativa

Borghetto Santo Spirito. Ha preso il via in questi la campagna di sensibilizzazione voluta dall’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito guidata dal sindaco Giancarlo Canepa e riguardante l’obbligo, per i proprietari degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di inoltrare alla Regione apposita comunicazione utilizzando il modello Co-Aaut.

“Nei prossimi giorni – spiegano dal municipio di Borghetto – saranno affissi i manifesti contenenti tutte le informazioni utili e necessarie per ottemperare alle disposizioni di legge. Come previsto e disciplinato dagli articoli 53 e 62 della legge regionale numero 32 del 12 novembre 2014 (Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive) la locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall’agenzia stessa attraverso un apposito modello scaricabile dal sito della Regione Liguria nella sezione ‘Altre strutture ricettive’”.

Il sindaco, nel rispetto degli accordi sottoscritti con il patto del turismo regionale, intende “lottare contro l’abusivismo tutistico in prima battuta con una campagna di sensibilizzazione e informazione. La campagna informativa che si è avviata è un utile servizio ai nostri concittadini e ai proprietari di alloggi siti nel nostro Comune per adeguarsi e rispettare le normative previste – afferma il sindaco Canepa – La fase successiva saranno i controlli veri e propri tramite il competente servizio di Polizia Locale, anche perché stiamo parlando di un fenomeno che, se non contrastato, può avere serie conseguenze negative sul turismo locale e sull‘immagine del nostro paese. Riteniamo prioritario che vengano garantiti determinati standard qualitativi minimi ai nostri ospiti. Senza contare la concorrenza sleale ai danni degli operatori turistici in regola.”

Per eventuali informazioni i cittadini posso rivolgersi al comando di polizia locale in piazza Italia al numero di telefono 0182/941450 o via fax al numero 0182/950576 negli orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 (chiuso sabato, domenica e festivi).