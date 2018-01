Carenza di sangue nel savonese, nuovo appello dell’Avis: “Venite a donare”

Savona. Passate le feste natalizie e torna la carenza sangue con un nuovo appello lanciato ai donatori da parte dell’Avis provinciale.

Dopo le segnalazioni arrivate dal Centro Trasfusionale dell’ospedale San Paolo e dal responsabile del Centro Regionale Sangue Paolo Strada, è stato comunicato l’esaurimento delle scorte di sangue a disposizione della Banca del sangue regionale.

“In relazione a questa situazione rivolgiamo un appello urgente a tutti i donatori e non ad attivarsi per venire a donare. Complice anche la sindrome influenzale che sta flagellando la nostra Regione ci troviamo adesso in carenza di sangue” afferma l’Avis provinciale.

“Confidiamo nella buona volontà di tutti e vi invitiamo per le prossime giornate di donazioni nelle sedi Avis: il 12 ad Andora, il 13 a Carcare, il 14 a Loano, Sassello e Varazze, il 15 ad Alassio e il 20 a Carcare e Rocchetta di Cairo. Il 21 gennaio sarà la volta di Ceriale, il 22 a Cosseria, Rocchetta e Spotorno, il 26 gennaio a Celle e Varazze, il 28 ad Alassio, Albissola, Andora e Vado Ligure.

Per la sede di Albenga e quella di Finale Ligure è possibile donare il lunedì e il venerdì, mentre nella sede savonese donazioni al lunedì, mercoledì, venerdì e sabato.