A Carcare studenti-docenti per insegnare ad usare tablet e smartphone

Carcare. Sai usare il tuo PC Portatile, il tuo Tablet e/o il tuo telefono cellulare? Anteas Savona, l’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, per aiutare chi ancora non usa questi strumenti al meglio, ha organizzato una serie di incontri ad hoc.

“Proseguendo nella logica di intrecciare e far collaborare le generazioni abbiamo organizzato con gli studenti delle scuole superiori del Liceo Calasanzio di Carcare un ciclo di incontri per approfondire l’utilizzo di questi nuovi strumenti che molti di noi ancora non conoscono o utilizzano solo parzialmente” spiega il presidente Anteas Roberto Grignolo.

“Gli studenti saranno i docenti, che in affiancamento personalizzato, raccoglieranno i dubbi e le domande delle persone che parteciperanno, insegnandogli come usare al meglio i propri dispositivi elettronici. Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Polifunzionale di Carcare, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30. La partecipazione è libera e aperta a tutti. Chi intendesse partecipare può venire il mercoledì pomeriggio presso il Centro Polifunzionale di Carcare in via del Collegio, oppure telefonare al numero 019 510169 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18” conclude Grignolo.