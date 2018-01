Carcare in lutto per l’improvvisa scomparsa di Mauro Bonifacino, vice presidente del karate club

Carcare. Un malore improvviso e fatale ha stroncato, questa mattina, un volto noto del mondo sportivo e non solo. È infatti scomparso Mauro Bonifacino, vicepresidente del Karate Club Savona che annovera numerosi iscritti anche in Val Bormida, dove proprio a Carcare si tengono i corsi nella palestra delle scuole elementari.

Classe 1959, “Boccia”, come era conosciuto da tutti in valle, lascia la moglie e una bimba di cinque anni. Una famiglia, la sua, molto nota, e la notizia dell’improvvisa scomparsa ha rattristato gli amici carcaresi. La “cintura nera” per lui era una missione, tanta era la passione che infondeva anche ai giovani atleti che seguiva amorevolmente. E ne è testimonianza anche la scelta di vestirlo con il kimono per la sepoltura.

Anche le associazioni sportive lo ricordano così: “Siamo vicini al dolore degli amici del Karate Club di Carcare per la prematura scomparsa di Mauro Bonifacino. Sentite condoglianze alla famiglia e a quanti lo ricordano per la bella persona che era”.

Il funerale si svolgerà a Carcare mercoledì mattina con rito civile.