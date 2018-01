Carcare in lutto per la scomparsa della parrucchiera storica e artista Giuliana Meineri

Carcare. Se ne è andata oggi, dopo una dura battaglia contro un male incurabile che non le ha lasciato scampo, Giuliana Meineri, classe 1941, carcarese molto nota per il suo passato da commerciante ma anche per le sue doti umane.

Parrucchiera storica del paese, la sua attività ora è portata avanti dalle figlie, Elena e Silvia Risso. Ma non solo: Giuliana adorava dipingere, specie i paesaggi di Carcare, e nel 2004 aveva scritto un libro che aveva riscosso grande successo, dal titolo “Figlia di un padre temerario”. Come sottolinea il figlio Alessandro, negli ultimi periodi della sua vita in cui la malattia le aveva lasciato una tregua, aveva iniziato un’altra fatica letteraria, rimasta però incompiuta.

La sua simpatia era tangibile, e i numerosi anni in cui ha recitato nella compagnia teatrale dialettale “Rian du Cius” l’avevano annoverata tra i personaggi più poliedrici ed eclettici del paese. Giuliana, oltre ai tre figli e al marito Agostino, lascia le sorelle Adriana e Fernanda e il fratello Don Aldo Meineri, noto artista valbormidese oltrechè sacerdote.

I funerali saranno celebrati lunedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Carcare. Oggi alle 16.30 ci sarà la recita del rosario nella chiesa del Collegio e alle 18 all’obitorio del San Paolo, mentre domani alle 17.30 nella parrocchiale.