Carcare, auto con tre persone a bordo si ribalta sulla A6

Carcare. Si è verificato un incidente, intorno alle 21,35, sull’A6 Torino-Savona, all’altezza di Carcare.

Stando alle prime informazioni raccolte, pare che un’auto, a bordo della quale stava viaggiando una famiglia, composta da tre persone, si sia ribaltata in galleria per cause ancora da accertare. Fortunatamente, però, nonostante la gravità dell’impatto, tutti e tre sono riusciti a uscire autonomamente dalla vettura.

Sul posto, due ambulanze della croce bianca di Carcare, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco di Cairo. I militi hanno fornito le prime cure direttamente sul posto, ma tutti e tre i passeggeri sono usciti praticamente illesi dall’incidente, riportando solo qualche livido e graffio.

Per precauzione, il personale medico ha optato per il trasferimento dei feriti all’ospedale San Paolo di Savona.