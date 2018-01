A Cantagalletto e Celle Ligure doppio appuntamento nelle SMS per la presentazione dello spettacolo “Mediterraneo” di Pino Petruzzelli

Il Comitato Provinciale Arci di Savona e le S.M.S. Cantagalletto e Operai ed Impiegati di Celle Ligure vi invitano a partecipare alle cene che si terranno: GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2018 ALLE ORE 20 C/O S.M.S. Cantagalletto, con pizza, focaccia farcita, farinata, dolce, acqua, vino e caffè

SABATO 13 GENNAIO 2018 ALLE ORE 20 C/O S.M.S. Operai e Impiegati di Celle Ligure (SV) con kebab, contorno di falafel, verdura, formaggio, dolce, acqua, vino e caffè a € 15

Dopo le cene si terrà la presentazione dello spettacolo: “ MEDITERRANEO” con lala regia di Pino Petruzzelli.

che si svolgerà dal 23 al 28 gennaio 2018 al Teatro Duse – Genova prodotto dal Teatro Stabile di Genova

Interpreti: Pino Petruzzelli e Radiodervish Nabil Salameh (canto, buzuki e percussioni), Michele Lobaccaro (chitarra e basso), Alessandro Pipino (tastiere e fisarmonica)

(Prezzi ridotti per i possessori di tessera Arci in corso di validità e gruppi numerosi)

Un viaggio attraverso il mare, alla scoperta di genti, memorie, tradizioni, racconti, diventa teatro nell’interpretazione di Pino Petruzzelli

con le musiche dei Radiodervish.

Letteratura, memoria, testimonianza per capire il presente.

Se n’è andato da poco il grande Predrag Matvejevic, studioso, scrittore prolifico, autore di quel che è una testimonianza fondamentale, per lucidità e prospettiva, della storia e della cultura dei popoli attorno al mare nostrum.

Cosmopolita per necessità, intellettuale aperto e curioso, Matvejevic è forse l’ispiratore, lo spirito guida di mediterraneo, intenso racconto teatrale di pino Petruzzelli. L’autore e attore Pino Petruzzelli ha scelto di percorrere le rotte, di solcare il mare per approdare in porti più o meno conosciuti, per incontrare persone e ascoltare lingue, storie, canzoni di popoli diversi, lontani e vicinissimi. Superando la fascinazione dello “sguardo d’ Ulisse”, quell’esotismo manierato che tanti fraintendimenti ha creato in passato. Petruzzelli si è impadronito degli antichi portolani, quelle lingue franche nate proprio per comprendersi da una sponda all’altra del Mediterraneo: il mare delle contraddizioni, degli scontri, degli scafisti e dei naufragi, ma anche il mare delle culture, delle contaminazioni e degli scambi.

Ne è scaturito uno spettacolo di grande intensità emotiva e sensibilità civile. Racconta Pino Petruzzelli: “Sono partito pensando subito ad una rotta che mi portasse a cercare e a trovare segni di civiltà in opposizione alle barbarie dei tanti progetti di guerra che sembravano rifiorire ovunque. In valigia pochi indumenti, un quaderno, una matita e una copia del carteggio tra Einstein e Freud sul perché della guerra. Ho navigato un Mediterraneo di straordinaria bellezza paesaggistica, artistica e culturale, facendo rotta tra saline, porti, moli, boe, e camminando tra ulivi viti e deserti… E anche questa volta il viaggio si è trasmutato in teatro. Sul palco con me ho voluto le raffinate e popolari sonorità di questo straordinario e coinvolgente gruppo musicale che sono i Radiodervish”. E davvero mediterranea è la musica del gruppo pugliese nato nel 1997 e da sempre aperto alle sonorità e alle contaminazioni che venivano di là dal mare. Questo è mediterraneo: un vitale mosaico di voci, musica, storia e attualità.

Per prenotare per le cene:

c/o S.M.S. Cantagalletto Via Ciantagalletto Inf. 2 SV telefonare al 349 326 11 69

c/o S.M.S. Operai e Impiegati Via Colla 28, Celle Ligure SV telefonare allo 019 / 99 16 82