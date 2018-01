Savona Affamato e assetato, ma per fortuna in buone condizioni. Ieri sera è stato ritrovato Argo, il cagnolone che era scappato da casa nella serata di Capodanno nella zona di via Nazionale al Piemonte a causa dei botti.

Argo, un incrocio tra un labrador ed un golden retriver color cammello, dopo quasi 24 ore lontano da casa, per fortuna, è tornato. I suoi padroni non avevano smesso di cercarlo e chiamarlo per tutto il giorno.

Foto 2 di 2



Ieri sera il lieto fine: Argo ha finalmente risposto ai richiami, ha iniziato ad abbaiare ed è tornato a casa.