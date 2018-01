Savona. Le vacanze natalizie sono una gioia per i ragazzi ma possono creare qualche problema nell’organizzazione familiare, se i genitori sono occupati. Da questo semplice pensiero è nato il Camp Natalizio per i ragazzi del minirugby del Savona, organizzato alla Fontanassa nelle due settimane di vacanza scolastica.

Un patto ed impegno da ambo le parti: si gioca, ci si diverte ma si fanno anche i compiti. L’idea è piaciuta, al punto di aver registrato punte di presenza di una ventina di giovanissimi; l’adesione non poneva limiti di durata, poteva essere decisa anche un giorno per l’altro.

Tutto lo staff del minirugby, orchestrato da Ulisse Becher, ha gestito il tempo dei partecipanti; dalle ore 9 del mattino fino alle 17 presenza attiva da parte di tutti per attività che spaziano dal gioco al disegno, da un quasi allenamento di rugby ai dovuti compiti.

Il tutto potendo utilizzare la Club House del Savona Rugby, una base fenomenale dove oltre a pranzi e merende c’è stato spazio per tutte le attività non sportive.

Un utile esperimento, la cui riuscita ha già fatto pensare all’estate. Sull’onda del successo è già stato deciso di dare risposta ai simili problemi che si creano a giugno e luglio fra fine scuola e vacanze familiari con un’organizzazione simile ma ancora più articolata, da offrire a tutti, non soltanto ai tesserati del rugby, per dare un servizio che si ritiene di interesse per molte famiglie.