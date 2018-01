Savona. E’ ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco al casello autostradale di Savona dove un mezzo pesante si è inclinato poco dopo l’uscita nella corsia riservata ai telepass. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio, tuttavia pare il camion abbia urtato il marciapiede della porzione di guard rail situato subito dopo l’uscita del casello, per poi inclinarsi su un fianco.

Il guidatore è rimasto illeso. L’incidente si è verificato intorno alle 15 e 30 di oggi pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Savona che, con l’ausilio di una gru, stanno rimettendo sulla carreggiata il tir, che stava viaggiando senza carico.

Bloccata ovviamente una delle corsie di uscita del casello autostradale, in attesa che venga completato l’intervento dei pompieri e quello dei tecnici dell’autostrada per ripristinare le condizioni di sicurezza. Forse un errore e una errata manovra all’origine del singolare incidente, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.