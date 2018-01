Savona. Stop ai tir in autostrada. A chiederlo sono i rappresentanti di Ata Pc Savona (Associazione Tutela Ambiente Protezione Civile) alla luce del grave incidente avvenuto ieri sulla A10 tra Varazze ed Arenzano.

“Da anni chiediamo che le merci a lunga percorrenza vengano movimentate su navi e treni – dicono dall’associazione ambientalista – Far viaggiare enormi camion dal Portogallo a Genova è follia. Una follia che costa inquinamento, spreco di risorse naturali e, soprattutto, morti e feriti. I tragici fatti di questi giorni ci danno, purtroppo, ancora una volta ragione. Nessuna autostrada è sicura, se viene percorsa ogni giorno da centinaia di camion. Meno di tutte, quella ligure, che non ha neppure le caratteristiche di una vera autostrada, dato che è in gran parte priva di corsia di emergenza, ha corsie a larghezza ridotta, curve strette, immissioni difficoltose, eccetera”.

“La soluzione non può che essere quella di ridurre il trasporto pesante, garantendo nel contempo l’occupazione agli autotrasportatori (che potrebbero essere impiegati in nuovi centri di smistamento da realizzare insieme a una moderna logistica nave/treni/piccoli automezzi). Lo scordo anno, a seguito di incidenti che videro coinvolti autotreni e ,purtroppo, varie vittime, scrivemmo alle autorità locali, chiedendo loro di farsi promotori presso il Governo di progetti a lungo respiro che incentivassero il trasporto su navi e treni, limitando all’indispensabile il trasporto su gomma. Chiedemmo persino di declassare la A10 a superstrada, vietandola ai camion a lunga percorrenza. La risposta delle autorità si è risolta nell’installare qualche autovelox. Una risposta che riteniamo parziale e insufficiente”.

“Quanti morti dovremo ancora contare, quanti bambini carbonizzati, prima che vengano prese misure risolutive?”, si domandano da Ata Pc Savona.