Cambio della guardia a Marina di Loano: Uberto Paoletti è il nuovo direttore

Loano. Uberto Paoletti, classe 1979, romano, è il nuovo direttore di Marina di Loano, struttura turistica del ponente ligure di proprietà del Gruppo Unipol. Paoletti, già in carica nel ruolo di vice direttore, prende il posto di Marco Cornacchia, dal 2011 a Marina di Loano, che passa ad altro incarico nel settore.

“Il nostro – ha dichiarato Cornacchia – è un passaggio di consegne che si svolge in un clima di grande continuità professionale e di condivisione con la proprietà di Marina di Loano, alla quale devo molto per avermi dato l’opportunità di lavorare per sette anni in una struttura unica in Mediterraneo. Uberto Paoletti è un professionista del settore con una solida esperienza alle spalle, che ha già dimostrato le competenze necessarie e l’entusiasmo che hanno consentito questo avvicendamento.”

Uberto Paoletti, vive e lavora nel mondo della nautica da oltre 20 anni. Appassionato di vela ha con il mare un rapporto totale in tutte le sue declinazioni. Laureato in Economia e Commercio, parla correntemente inglese e francese e, grazie alle sue precedenti esperienze professionali tutte nel settore della nautica da diporto, ha le caratteristiche necessarie per dirigere una struttura come Marina di Loano. Da sempre convinto che la nautica sia strettamente legata ai porti, che rivestono un’importanza fondamentale, Paoletti ha sempre lavorato “sul campo” svolgendo sia attività di brokeraggio sia ricoprendo ruoli dirigenziali all’interno di diverse marine turistiche e porti commerciali in Italia.

“Ci tengo a ringraziare innanzitutto il Gruppo Unipol – ha detto Paoletti – per avermi dato fiducia affidandomi questo incarico, un’opportunità unica nel panorama della nautica italiana. Prendo le redini di una struttura solida, grazie anche alla brillante gestione di Marco Cornacchia che mi ha preceduto in questo incarico. Ho avuto il piacere di lavorare alcuni mesi fianco a fianco con lui, rendendomi conto personalmente delle sue grandi capacità sia sul piano professionale che su quello umano”.

Con uno sguardo al prossimo futuro Paoletti ha aggiunto: “Sono convinto che la seppur lenta ma costante ripresa che sta interessando l’Italia in generale, e il settore della nautica in particolare, offra grandi possibilità a una struttura come Marina di Loano. La Liguria poi è un territorio ancora molto da scoprire con enormi potenzialità, sia sulle coste sia nell’entroterra. Marina di Loano è una struttura d’eccellenza non soltanto in Italia ma in tutto il Mediterraneo e ha già cominciato a intercettare i nuovi flussi del diporto generati dalla ripresa.”

Gli ultimi quattro mesi del 2017 hanno consolidato il trend positivo già riscontrato nei mesi precedenti, facendo registrare un incremento sia dei transiti che dei nuovi contratti stanziali. Nel corso del 2017, infatti, sono state 1.016 le imbarcazioni che fatto tappa a Marina di Loano. Durante il 2016 i transiti erano stati 887: un incremento netto del 15%. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 i diportisti che hanno scelto Marina di Loano come “casa” della loro barca sono stati circa il 10% in più rispetto all’anno precedente: novanta i nuovi contratti stipulati. Di questi, ben ventitré hanno riguardato imbarcazioni di dimensioni superiori ai 40 metri. Tutti questi “più” certificano ancora una volta l’importanza, a livello nazionale e internazionale, del polo turistico Marina di Loano, le cui strutture sono in grado di accogliere oltre 900 imbarcazioni dai 6 agli 82 metri in un bacino protetto e sicuro in ogni condizione meteomarina.

Marina di Loano è una delle realtà economiche più vitali e in espansione dell’intera provincia di Savona. A confermarlo sono le decine di nuovi posti di lavoro generati alla vigilia della scorsa stagione estiva (per marinai, bagnini, personale di sala, barman e addetti alla reception), che hanno portato a oltre ottanta i dipendenti direttamente impiegati da Marina di Loano. Aggiungendo le decine di dipendenti delle attività commerciali presenti all’interno dell’area portuale, nel 2017, il totale di personale impiegato ha toccato quota duecento unità.

La darsena per imbarcazioni fino a 82 metri di lunghezza è stata celebrata dalla rivista “Yacht Pages” che ha inserito Marina di Loano nella “top 10” delle marine turistiche più belle del mondo. La Superyacht Area sviluppa anche un ritorno in termini economici per il tessuto locale: infatti, le decine di marinai, artigiani e addetti ai lavori che operano a bordo delle imbarcazioni ospitate contribuiscono in maniera rilevante all’economia cittadina.

I dieci ristoranti, le attività commerciali, i servizi per il diporto e la nautica e le molte altre opportunità per “vivere” il mare a 360°, rendono Marina di Loano la destinazione turistica ideale per diportisti, turisti e residenti. Il 2017 ha visto un incremento anche dei momenti dedicati al divertimento e alla cultura come i concerti dello Yacht Club e gli eventi a “Il Ristorante”. L’entrata a regime del Marina Center, il centro congressi della struttura, ha convogliato su Loano decine di convention aziendali ed eventi di rilevanza nazionale.

Nel 2017, inoltre, diversi imprenditori hanno avviato la propria attività commerciale all’interno di Marina di Loano. Ne sono esempio “Lostecco”, la nuova griglieria e birreria al 100% italiana inaugurata a giugno e l’ “Ocean Bay Club”, il ristorante sulla spiaggia con annessa area disco che ha contribuito a rilanciare la “movida” notturna nel comprensorio loanese.

Nel corso del 2017 Marina di Loano ha ricevuto, per il sesto anno consecutivo, la Bandiera Blu della Fee per gli approdi turistici, riconoscimento che certifica la qualità delle acque e la corretta gestione di tutte le tematiche ambientali (depurazione delle acque reflue, la presenza di un’area ecologica, raccolta differenziata dei rifiuti e iniziative ambientali a tutela della sostenibilità dell’area della struttura e del territorio).