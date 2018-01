Cambio al vertice per IVG.it: Andrea Chiovelli nuovo direttore responsabile

Provincia. Il 2018 si apre con una novità per i quotidiani del gruppo Edinet: Andrea Chiovelli diventa il nuovo direttore responsabile delle testate IVG.it e Genova24.it.

Subentra a Federico De Rossi, che ha diretto i due giornali dal gennaio 2014 ad oggi. “Sono stati anni bellissimi, dal punto vista umano e professionale – commenta quest’ultimo – la crescita del gruppo editoriale è stata davvero grandiosa ed entusiasmante. Purtroppo devo lasciare la direzione della testata per motivi familiari e personali, legati in primis alla mia separazione, che mi ha costretto ad un cambio radicale di vita e organizzazione quotidiana. Un riassetto complessivo e doloroso ma dovuto verso i miei due figli, ai quali desidero dedicare più tempo e attenzione possibile”.

“Lascio la direzione in ottime mani: Andrea sarà sicuramente all’altezza del compito – prosegue De Rossi – Un grazie di cuore e un abbraccio a tutto lo staff della Edinet, della redazione di IVG.it e di Genova24.it, che ho sempre considerato come una famiglia, il mio ‘terzo figlio’. Tuttavia, il grazie più grande è giusto rivolgerlo ai nostri lettori, una ‘web-social community’ sempre più numerosa e appassionata. Ovviamente l’avventura professionale con la testata on line prosegue come redattore, cronista e giornalista. E per l’immediato futuro sono in attesa di altri nuovi e importanti incarichi editoriali e comunicazionali che potrò gestire in maniera più ottimale, considerando la mia attuale situazione”.

“Ringrazio Federico per il lavoro svolto in questi quattro anni – afferma l’editore Matteo Rainisio – e gli auguro di ritrovare al più presto serenità. Anche io sono padre di una bimba piccola, per cui comprendo e condivido la sua decisione. Spero che ora possa passare più tempo con i propri figli rispetto a quello che ha potuto fare in questi anni. Certi momenti non tornano più”.

“Al nuovo direttore – prosegue Rainisio – auguro buon lavoro, proseguendo nel solco tracciato dai suoi predecessori. Chiovelli è il terzo direttore di IVG.it, che nel 2018 compirà 12 anni, e di Genova24.it, che esiste da otto. Sarà un anno importante, che ci porterà grandi sfide; un anno già iniziato alla grande con il lancio del progetto IVG/young, portato avanti in questi mesi proprio da Chiovelli. Un anno in cui la nostra redazione continuerà a crescere, sempre con l’obiettivo di fare informazione locale in tempo reale”.

Chiovelli è nella redazione di IVG da inizio 2014, e da circa un anno è anche il riferimento dell’agenzia Ansa per la provincia di Savona. “Ringrazio l’editore per la fiducia – è il suo commento – Negli ultimi anni IVG è cambiato ed è cresciuto molto, diventando un punto di riferimento per tantissimi savonesi: basti pensare alle allerta meteo, o alle dirette dei fatti grandi e piccoli della provincia savonese. E allo stesso modo Genova24 si sta imponendo nel difficile panorama genovese. Per questo la direzione del gruppo oggi è una sfida per la quale non mi sento pronto per capacità ed esperienza; tuttavia mi impegnerò al massimo per esserne all’altezza”.

“Ora il passo successivo per la nostra redazione sarà lavorare duro per aumentare ulteriormente la qualità del giornale, conservando i punti di forza e intervenendo su quelli più deboli. Insieme ai miei colleghi cercheremo di raggiungere questo obiettivo – conclude Chiovelli – e posso promettere che tutta la redazione si impegnerà ogni giorno per fornire un’informazione sempre migliore. Invito tutti i lettori a scriverci sempre, per qualsiasi consiglio o critica: il loro feedback sarà vitale per correggerci e migliorarci costantemente”.