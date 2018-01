Calcio in pieno volto da un cavallo, grave ragazza 16enne

Calizzano. E’ ancora in corso l’intervento da parte di sanitari e vigili del fuoco per una ragazza di 16 anni rimasta ferita al volto a seguito del calcio di un cavallo. L’episodio è ancora in fase di accertamento, tuttavia pare sia accaduto a Calizzano, all’interno di un terreno privato, in località Mereta.

Secondo quanto appreso, la 16enne è stato colpita in pieno volto dal calcio improvviso dell’animale, facendo cadere a terra. Vista la gravità della situazione sono stati subito allertati i soccorsi, con l’arrivo dell’automedica del 118 e dei militi della Croce Azzurra di Calizzano.

E’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per l’ospedalizzazione della ragazza (considerata anche la zona dell’incidente), che dovrebbe poi essere trasferita presso l’ospedale San Martino di Genova. A seguito del trauma le sue condizioni sono considerati gravi, ma non è in pericolo di vita.