Calcio femminile: il 2018 del Vado comincia con una vittoria sul Genoa

Vado Ligure. È iniziato con una convincente vittoria per 5 a 1 in trasferta il 2018 della prima squadra del Vado femminile. Le ragazze di Massimiliano Sanna hanno affrontato il Genoa Cf 1999 nella gara di recupero della terza giornata di Coppa Liguria.

Il risultato non è mai stato in discussione, nonostante le padrone di casa abbiano messo in campo molto impegno e agonismo. Grazie alla doppiette di Ilaria Simeoni e ai gol di Federica Bonifacino, Noelia De Luca e Michela Levratto, le rossoblù hanno conquistato un altro successo importante.

Il risultato infatti dà fiducia e morale in vista dello scontro diretto con l’Unione Sanremo, in programma domenica 14 gennaio al Dagnino, che vale il primato in classifica.

Il Vado allenato da Massimiliano Sanna si è schierato con Parodi (s.t. 35° Viglietti), Papa (s.t. 20° Cerruti), De Luca (s.t. 31° Bernat), Spotorno, Salvo, De Mitri (s.t. 12° Iadanza), Simeoni, Danese, Bonifacino, Greco (s.t. 25° Gazzano), Levratto; a disposizione Sacco, Valle.

Le marcature: p.t. 23° Simeoni, 46° Bonifacino; s.t. 14° De Luca, 32° Simeoni, 34° Levratto.