Savona. Fezzanese, Vado e Genova Calcio, cioè i team finiti sul podio, al termine del girone di andata, riprendono la battaglia sportiva, per salire in Serie D.

Gli spezzini, autori di una importante rimonta, che li ha portati alla laurea di ‘campioni d’inverno’, si recano in visita al Serra Riccò, con l’obiettivo di iniziare il girone di ritorno, con lo stesso sprint sciorinato prima della sosta.

Il Vado è atteso dal Moconesi, che ha un solo punto all’attivo, ma Ghigliazza e compagni non devono cadere nel tranello di considerare la partita vinto ‘a prescindere’…

Genova Calcio-Rivarolese è il ‘big match’ della sedicesima giornata, con i ragazzi di Podestà, (terzi in classifica), che hanno l’occasione, con una vittoria, di allontanare gli avvoltoi polceveraschi dalle prime posizioni.

L’Imperia, vista la potenzialità dell’organico, cerca di risalire la china, a cominciare dalla prossima gara con la Sestrese, ringalluzzita dagli ottimi risultati ottenuti nell’ultima parte del girone di andata.

Molto interessante è il confronto tra l’ottimo Pietra Ligure di mister Pisano e la Sammargheritese, dato che entrambe le compagini vogliono mantenere il trend della prima parte di stagione.

Grande attesa, anche in riva al Centa, dove l’Albenga ospita il Ventimiglia, nella convinzione di poter conquistare i tre punti, seppur di fronte ad una squadra – come è quella dei frontalieri, che gioca un buon calcio.

Il Rapallo, terzultimo in graduatoria, spera di ridurre il ritardo in classifica, nei confronti delle altre compagini (Busalla, Sestrese, Albenga), che lottano per evitare la griglia dei play out. Impresa che, nell’immediato, si presenta ardua, dovendo venire a capo del Molassana di mister Schiazza, che ha disputato una prima fase di torneo sopra le righe.

Infine, il Busalla, impegnato con il Vadivara, cerca di dare una sterzata positiva al proprio campionato.