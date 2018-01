Albisola Superiore. La Befana ha portato ad Albisola, sulle strutture di Luceto, una doppia amichevole di prestigio per il settore giovanile biancoazzurre. Le leve 2005 e 2004 hanno ospitato il Genoa, rispettivamente con le sue squadre 2005 e 2006.

Iniziano i 2005 che disputano una gara molto positiva per impegno e qualità, dimostrando, nell’arco delle due tempi di mezz’ora ciascuno, di potersela giocare alla pari al confronto di una formazione di alto blasone. La gara termina con il risultato di 2 a 2 grazie alle marcature di Saracco e Venturino e all’attenta prestazione di tutto il reparto difensivo e del portiere Matteo Ferro.

Foto 3 di 3





Questi i protagonisti della squadra 2005 dell’Albissola: Ferro, Venturi, Piccone, Gallo, Gaggero, Osmaj, Bonanni, Oragano, Koonjol, Saracco, Venturino, Bolla Giordano, Cambiaso, Sbena, Palumbo. Dirigenti: Bonanni e Gaggero. Istruttori: Acquarone e Casella.

Non sfigurano i 2004 contro il Genoa 2005; il risultato finale, certamente negativo, non rispecchia quanto effettivamente si è visto in campo.

Partita giocata in tre tempi da venticinque minuti dove è proprio nel primo tempo che i Grifoncini ospiti realizzano tre gol, di cui due piuttosto fortunosi nati il primo da un cross sbagliato che finisce nel sette e il secondo su unp scivolone del portiere locale su un passaggio rasoterra complice il terreno piuttosto scivoloso.

Nel secondo tempo i biancoazzurri concedono poco agli avversari e nessuna formazione riesce a realizzare una rete, infatti il tempo finisce 0 a 0. La terza ed ultima frazione di gioco è piuttosto equilibrata, nessuna squadra prevale sull’altra. Il Genoa, però, è piuttosto bravo a finalizzare un veloce contropiede con un attaccante che riesce ad insaccare per il 4 a 0 finale.

Nonostante la sconfitta subita, i giovani albissolesi hanno dato una buona impressione generale, con veloci giocate corali così come prevede il percorso di crescita dei mister Tanda e Carbone.

L’Albissola ha schierato Venturino, Binello, Malinverni, Minuto, Siri, Curcio, Valle, Iadanza, Pepe, Di Sisto, Berruti, Repetto, Camisa, Pertino Marcato, Tomasi, Monteleone, Giubellino.