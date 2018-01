Calcio a 5 femminile: Priamar Liguria senza rivali in Coppa Italia

Savona. Il calcio a 5 regionale ha visto concludersi domenica 7 gennaio, con la final four giocata a Varazze, la Coppa Italia di Serie C femminile.

La vittoria è andata alla Priamar Liguria che, dopo aver battuto in semifinale il Radio Portofino, ha regolato in finale il Città Giardino Marassi per 9 a 3. La squadra savonese ha così acquisito il diritto a partecipare alla fase successiva della competizione.

Nella fase interregionale di Coppa Italia nel mese di febbraio la compagine di mister Claudio Badano incontrerà in un difficile triangolare le formazioni vincenti delle regioni Veneto e Trentino Alto Adige.

Terza posizione per il Radio Portofino, vittorioso 12-2 sul Taggia. Quest’ultimo aveva perso la semifinale con il Città Giardino Marassi.

La prima fase era andata così:

I risultati del girone A:

6 dicembre: Mallare – Taggia 1-7

14 dicembre: Taggia – Priamar Liguria 5-8

19 dicembre: Priamar Liguria – Mallare 14-1

La classifica: 1° Priamar Liguria 6, 2° Taggia 3, 3° Mallare 0

I risultati del girone B:

5 dicembre: Radio Portofino – Campo Ligure Il Borgo 5-4

11 dicembre: Città Giardino Marassi – Radio Portofino 9-4

21 dicembre: Campo Ligure Il Borgo – Città Giardino Marassi 2-2

La classifica: 1° Città Giardino Marassi 4, 2° Radio Portofino 3, 3° Campo Ligure Il Borgo 1

Il campionato regionale, che vedrà protagoniste le stesse sei squadre, inizierà mercoledì 17 gennaio.