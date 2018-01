Cairo, via alla convenzione con Ceriale: Isabella Cerisola nominata nuova segretaria comunale

Cairo Montenotte. Il sindaco Paolo Lambertini ha nominato la dottoressa Isabella Cerisola nuova segretaria comunale, dando, di fatto, esecuzione alla delibera consiliare che approvava la convenzione tra i Comuni di Cairo Montenotte e Ceriale per la gestione del servizio di Segreteria.

La dottoressa Cerisola, già titolare delle segreterie di Stella, Villanova d’Albenga, Nasino e della stessa Ceriale, è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Genova e ha ottenuto un diploma di specializzazione in Scienze dell’Amministrazione Pubblica presso l’Università di Bologna. “Il suo curriculum – fanno sapere dal Comune – evidenzia anche lo svolgimento del praticantato presso uno studio legale di Savona e un’importante esperienza professionale in qualità di legale tributario presso il team contenzioso dell’Agenzia delle Entrate. E’ il Segretario titolare più giovane nella storia del Comune di Cairo Montenotte”.

La dottoressa Cerisola assumerà servizio la prossima settimana, alternando la sua presenza con il Comune di Ceriale. “A lei – concludono dal Municipio – un augurio di benvenuta e di buon lavoro da parte dell’amministrazione e dei dipendenti comunali”.