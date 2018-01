Cairo, tre classi del Patetta promosse alla seconda fase del concorso europeo “Generation Euro Students Award”

Cairo Montenotte. La Banca d’Italia e il mondo della cultura economica premiano gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte.

Dopo l’incontro in tema di educazione finanziaria tenutosi nello scorso ottobre presso l’Istituto cairese ed organizzato dalla Banca d’Italia in collaborazione con “Palazzo Ducale fondazione per la cultura” e con il Dipartimento di economia politica dell’Università di Genova, le classi quinte dei corsi A e B “Amministrazione Finanza e Marketing” e quarta F “Servizi Commerciali” hanno brillantemente superato la prima fase del “Concorso Europeo Generation Euro Students Award” sui temi di politica monetaria. I ragazzi si sono qualificati per la seconda fase che si terrà entro il prossimo 24 gennaio, e che riguarderà la costruzione di scenari di politica monetaria adottabili nel 2018 dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

“Un successo che conferma i risultati di eccellenza dell’Istituto cairese anche nel settore commerciale, peraltro già da tempo riconosciuti”, commentano dal Patetta: nell’anno appena trascorso la Sezione Economica si è confermata vincitrice del Premio IRIS dell’’Università di Genova per la Facoltà di Giurisprudenza tra tutti gli Istituti tecnici della Liguria e del basso Piemonte.