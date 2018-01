Cairo Montenotte. A poche settimane dall’ennesima tragedia nel tratto rocchettese della Ss29, dove a fine dicembre ha perso la vita una donna ucraina mentre si accingeva ad attraversare la strada, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, sollecitato dai residenti, ha effettuato un sopralluogo con l’Anas e le forze dell’ordine.

In corrispondenza con via Rango Libero, proprio dove viveva la badante straniera deceduta sul colpo dopo essere stata investita da un’auto, c’è un attraversamento pedonale pericoloso e poco segnalato. Ma non solo. Nel tratto tra la galleria e il bivio per Dego l’alta velocità e la scarsa illuminazione sono sempre stati i responsabili di sinistri gravi, talvolta mortali.

Ecco quindi la volontà di porre rimedio ad una situazione di forte pericolo, ed è il sindaco che chiede agli organi competenti in materia di viabilità come sia possibile intervenire. Il primo cittadino ha chiesto l’installazione di un autovelox, a breve si conosceranno le decisioni che saranno assunte per tutelare l’incolumità dei residenti.