Cairo, il sindaco sul caso delle altalene: “Non è il primo, metteremo mano al regolamento”

Cairo Montenotte. L’ormai famosa “bravata” delle altalene sarà ridimensionata dalla stessa amministrazione comunale. Dopo la sanzione di 170 euro arrivata a due ragazzine cairesi per essere state beccate dai vigili urbani a dondolarsi nel parco giochi della Lea, oggi il sindaco Paolo Lambertini ha incontrato una delle famiglie e, insieme alla Polizia municipale, si è optato per un ricorso che farà diminuire l’importo della multa.

Se 340 euro in totale sono una cifra spropositata per il reato commesso, è vero anche, come sottolinea il primo cittadino, che si tratta di un regolamento in vigore da anni. “Ho chiesto proprio agli agenti se questo fosse il primo caso in cui venissero sanzionati dei minorenni per comportamenti poco consoni – spiega Lambertini – Ho scoperto che anche negli anni passati le multe erano state elevate a ragazzi irrispettosi che utilizzavano le attrezzature dei bambini, o che bivaccavano sulle panchine con i piedi sulla seduta. Quindi non capisco questo clamore, soprattutto da parte di chi, prima di noi, faceva rispettare le regole”.

“Trattandosi di un regolamento vecchio, sarà nostra cura rivederlo e renderlo meno anacronistico – commenta l’assessore alla sicurezza, Maurizio Briano – sicuramente la sanzione è eccessiva, proprio perché andava pagata subito (e sarebbero stati 80 euro a testa) e non dopo il verbale e la notifica. Questo non toglie però che i comportamenti un po’ più esuberanti vadano ripresi”.

E nemmeno la satira si è fatta attendere, collegata all’ordinanza che vieta di bere alcolici in luoghi pubblici da oggi gira sui social la vignetta di un teppistello che ammette di bere gin tonic e andare sull’altalena a 28 anni. “Anche sul tanto sbandierato proibizionismo si è fatto troppo clamore, ma soprattutto confusione – conclude Lambertini – sono solo soddisfatto perché numerosi genitori di adolescenti ora mi ringraziano e si è limitato l’abbandono di bottiglie di vetro nelle aree pubbliche. Tutto il resto è superfluo”.