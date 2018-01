Cairo Montenotte. “La pioggia che scende ora è davvero una manna e la situazione, dal punto di vista dell’incendio, è decisamente sotto controllo”. Dopo una notte di apprensione il primo pensiero del sindaco Paolo Lambertini va ai Vigili del fuoco, che hanno lavorato duramente per mettere in sicurezza il sito della Fg Riciclaggi, dove ieri sera intorno alle 21 è divampato un rogo di vaste proporzioni.

“Ora è tempo di conoscere i dati sul monitoraggio dell’aria – ribadisce il primo cittadino – Mi hanno garantito che in mattinata mi avrebbero comunicato i risultati, seppur parziali, delle analisi ambientali, ed è giusto informare i residenti di Cairo e della Val Bormida che sono molto preoccupati”.

E ancora Lambertini: “Questa mattina abbiamo avvisato circa 4 mila famiglie tramite il servizio di allerta telefonico sia in merito alla chiusura delle scuole sia all’invito di stare in casa, se possibile. Non ho potuto senza dati alla mano emettere l’ordinanza che vietava l’ingresso nel sito industriale per la giornata di oggi, spero pertanto che i tecnici Arpal facciano sapere in tempi brevi se la situazione è grave o, ci auguriamo, poco preoccupante”.