Cairo, secondo Arpal i valori di diossine ricercati in aria, acqua superficiale e terra sono ben al di sotto dei limiti

Cairo Montenotte. Pericolo diossina dopo l’incendio di domenica sera alla Fg Riciclaggi: erano attesi per oggi i primi risultati di Arpal dopo i campionamenti di aria e acqua nel sito interessato dal rogo, ed è l’amministrazione comunale a tranquillizzare i cittadini sulla pagina Facebook “Cambiamo Cairo”.

“Sono pervenuti in data odierna da Arpal (Agenzia regionale per l’Ambiente Ligure) i referti di prova relativi ai due campioni prelevati in atmosfera in prossimità del luogo dell’incendio. I dati hanno evidenziato valori negativi (assenza di congeneri quantificabili) nel sito “Pensiero” (distante circa 400 metri dal luogo dell’incendio), mentre nel sito “Comelt” (distante circa 30 metri dal luogo dell’incendio) sono stati rilevati valori debolmente positivi, che non destano tuttavia preoccupazioni sanitarie.

Si raccomanda tuttavia, a puro titolo precauzionale, di evitare il consumo di prodotti vegetali coltivati nel raggio di 300 metri dal luogo dell’incendio e l’esposizione prolungata per più ore nelle immediate vicinanze del luogo dell’incendio”.

E ancora: “In particolare, le prime analisi ambientali effettuate da Arpal e relative alla ricerca di diossine e furani nei campionamenti effettuati su aria e acqua hanno evidenziato quanto segue. Per quanto riguarda l’acqua superficiale: il campione prelevato lunedì 8 all’interno del bacino della diga di Bragno, in prossimità del sito dell’incendio, è risultato 30 volte inferiore rispetto al valore soglia previsto per le acque sotterranee. L’esito risulta quindi negativo. Per quanto riguarda l’aria, invece: il campione ottenuto dalla strumentazione posizionata a circa 400 metri di distanza non ha evidenziato presenza di diossine e furani; il campione prelevato a 30 metri di distanza ha invece evidenziato una concentrazione pari a 0,2 picogrammi per metro cubo. Nell’arco della prossima settimana saranno disponibili i nuovi risultati dei campionamenti dell’aria effettuati nei giorni successivi all’incidente.Per quanto riguarda la terra, infine: arriveranno la prossima settimana anche i risultati del campione di terreno prelevato martedì 9 gennaio”.

In attesa di un comunicato ufficiale della Regione Liguria, dalla giunta Lambertini fanno sapere che i dati saranno a breve pubblicati dettagliatamente sul sito del Comune di Cairo.