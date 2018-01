Cairo Montenotte. Questa sera tornerà la luce in via Indipendenza. È stato infatti individuato il guasto che ha costretto i residenti di San Giuseppe a fare a meno dell’illuminazione pubblica da un paio di settimane.

Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ghione: “La ditta Enel Sole è all’opera per ripristinare i cinque lampioni spenti da giorni. Il 17 gennaio i tecnici sono tempestivamente intervenuti sul posto e, dopo le verifiche del caso, hanno appurato che non era possibile procedere con la semplice manutenzione vista la vetustà del cavidotto (oltre 40 anni). Pertanto si è ritenuto occorra realizzare un nuovo impianto interrato a servizio della linea”.

I lavori di ripristino della nuova linea con la manomissione del suolo pubblico stanno per terminare, con la conseguente risoluzione del problema che aveva allarmato i residenti, specie sul piano della sicurezza.