Cairo, nessun pericolo per l’acqua dell’acquedotto: analisi negative

Cairo Montenotte. Non c’è nessun problema sulla potabilità dell’acqua e, di conseguenza, non c’è nessun pericolo per la salute pubblica a Cairo Montenotte. Lo confermano l’Asl 2 Savonese ed il primo cittadino cairese Paolo Lambertini.

Questa mattina infatti sono arrivati i risultati analitici dei campioni di acqua disposti dal Dipartimento di Prevenzione sulla rete idrica dell’acquedotto comunale che sono risultati conformi, evidenziando le condizioni di potabilità dell’acqua e l’assenza di pericoli per la salute pubblica.

“Sulla base dei risultati delle analisi effettuate dall’Asl 2 sui campioni di acqua prelevati dalla rete idrica comunale sono conformi ai parametri e hanno accertato l’assenza di criticità batteriologiche. Pertanto l’acqua distribuita dalla rete idrica comunale è potabile a tutti gli effetti e utilizzabile per gli usi domestici” precisa il sindaco Lambertini.

Gli accertamenti sulla rete di distribuzione idrica comunale erano stati disposti a seguito dei fenomeni metereologici dell’8 gennaio scorso e l’infezione batteriologica in corso presso la locale Scuola di Polizia Penitenziaria.

“L’infezione batteriologica presso la Scuola di Polizia Penitenziaria era risultata comunque un fenomeno circoscritto e determinato da cause interne di quel solo presidio, non riscontrate sulla rete di distribuzione idrica comunale” conclude il sindaco Lambertini.