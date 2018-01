Cairo Montenotte, l’istituto Patetta promuove il concorso artistico-letterario “Voci di Valbormida”

Cairo Montenotte. L’istituto di istruzione superiore “Federico Patetta”, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte indice il concorso artistico-letterario “Voci di Valbormida”.

“Il concorso – spiega il responsabile del progetto Massimo Macciò – si riallaccia ad un’analoga esperienza meritoriamente tentata a metà degli anni ‘90 dalla Società Operaia Mutuo Soccorso del presidente Sergio Capelli. L’obiettivo è di promuovere e stimolare l’attenzione e l’interesse per il territorio della Valle Bormida in tutte le sue espressioni letterarie e artistiche e di recuperare la tradizione di narrazione popolare presente da sempre lungo il bacino del Bormida ma oggi, purtroppo, dimenticata. Oggi, grazie anche alle sinergie con l’amministrazione comunale, è possibile tentare di recuperare questa tradizione”.

“Il concorso – prosegue Macciò – è diviso in quattro sezioni: la prima, ‘I colori della Valbormida’, è destinata ai ragazzi del primo biennio delle scuole elementari e consiste in un disegno su carta libera che i giovani allievi potranno fare ispirandosi alla terra in cui vivono, anche nella sua rappresentazione ideale; la seconda, ‘Racconta la Valbormida’ è riservato agli allievi del triennio della scuola elementare e dell’intero ciclo della scuola media inferiore: la terza, ‘Narriamo la Valbormida’ è destinato agli studenti di tutti gli istituti superiori e la quarta, ‘Luci e strade in riva al fiume’, è aperta a tutti i partecipanti esclusi quelli delle sezioni precedenti. Per le sezioni B, C e D, i concorrenti dovranno scrivere un racconto (della lunghezza massima di 10 cartelle dattiloscritte) su un tema che riguardi il territorio della Valbormida nelle sue diverse espressioni storiche, artistiche, ambientali, paesaggistiche, industriali etc.

Gli elaborati, che devono comprendere il “Modulo di partecipazione” riportato in allegato al regolamento consultabile sul sito dell’Istituto, potranno essere consegnati da lunedì 8 gennaio alle 13 di venerdì 6 aprile in busta chiusa, alla segreteria dell’Istituto di istruzione superiore “Federico Patetta” in via XXV Aprile, 76 Cairo Montenotte o, sempre in busta chiusa, al banco d’ingresso della sede associata dell’Istituto, in Via Allende, sempre a Cairo Montenotte, o, ancora, via e-mail, all’indirizzo dell’Istituto svis00300a@pec.istruzione.it.

I lavori che la commissione esaminatrice giudicherà più meritevoli per ognuna delle quattro sezioni saranno premiati con buoni-libro nel corso di una serata aperta a tutta la popolazione, sotto l’egida del Comune di Cairo Montenotte.

Per ogni informazione è possibile consultare il Regolamento del concorso sul sito dell’Istituto: http://www.patettacairo.gov.it. Nella sezione “News”.

L’istituto “Patetta” insomma, si conferma ulteriormente come “scuola del territorio” valbormidese, non solo per gli aspetti tecnici e professionali, dove ha raggiunto da tempo posizioni di assoluta eccellenza (l’istituto è la scuola più premiata della Liguria e una delle scuole top in Italia per i progetti tecnico- industriali) ma anche sul verso sul versante storico-culturale.