Cairo Montenotte, al Patetta un seminario sulla ricerca archeologica in Valbormida

Cairo Montenotte. La ricerca archeologica e paleostorica in Valbormida non smette di riservare novità e sorprese. Le enormi e misteriose pietre sagomate di Biestro, nelle quali qualcuno vede la mano dei Celti, sono solo l’ultima evidenza di un passato che, se adeguatamente studiato, può fornire inesauribili spunti di ricerca per capire meglio il sorgere della civiltà nel bacino del Bormida. Ma la ricerca archeologica non può essere improvvisata: i metodi e le tecniche di prospezione del territorio sono infatti un elemento essenziale per ritrovare e collocare nel giusto contesto storico e ambientale le tracce del passato.

Di nuovi reperti, di ricerca archeologica e di molto altro parlerà Carmelo Prestipino, presidente della Società Savonese Storia Patria nell’incontro che si terrà venerdì 26 gennaio, con inizio alle 14.30 presso la sede di via Allende dell’istituto di istruzione superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte.

Il noto studioso, insieme con l’archeologa Silvia Pirotto, terrà infatti un seminario sul tema: “Scavare nella storia: nuove evidenze nella ricerca archeologica in Val Bormida” nell’ambito del progetto “Ab Origine 2018” organizzato dall’Istituto cairese in collaborazione con la sezione Valbormida della Società Savonese Storia Patria e l’Istituto Internazionale Studi Liguri con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte. Il progetto è riconosciuto dal Miur quale attività di formazione in servizio per i docenti iscritti.

I partecipanti all’incontro del 26 gennaio potranno poi provare a “fare storia” sul campo: il 13 aprile, infatti, Prestipino e Pirotto condurranno gli interessati sul sito archeologico di Casteirolo (nei pressi di Cairo Montenotte) per trasmettere “in diretta” la passione e l’impegno per la ricerca archeologica.